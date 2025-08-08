Versión Impresa
El mensaje de Ricardo Arjona a los guatemaltecos tras su sold out

  • Por Selene Mejía
08 de agosto de 2025, 13:19
Arjona
Ricardo Arjona envió un mensaje a los guatemaltecos por el sold out para su residencia. (Foto: Ricardo Arjona)

Ricardo Arjona envió un emotivo mensaje a los guatemaltecos luego de que las 8 nuevas fechas se agotaran en cuestión de horas.

A través de sus redes sociales el cantautor subió una fotografía en Antigua Guatemala con una frase dedicada. 

El artista se conmovió con las muestras de cariño reflejadas en una venta récord de su residencia en el Teatro Nacional a finales de año. 

"Gracias Guate. Una vez más", escribió.

agradecimiento ricardo arjona
Foto: Oficial.

Desde temprano, este 8 de agosto, los guatemaltecos hicieron cola virtual para probar suerte y obtener los ansiados boletos para la residencia "Lo que el SECO no dijo". 

Como preparación para el ingreso la productora Showbusiness dio recomendaciones para la espera. 

ricardo arjona residencia agotadas
Foto: Ricardo Arjona.

Con el certero pronóstico, estas presentaciones también se llenaron en poco tiempo, esta vez, varias personas lograron un espacio, emocionándose por el resultado. 

Ricardo Arjona hará su residencia en noviembre y diciembre de 2025, en su casa artística, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

agotadas fechas arjona
agotadas fechas arjona

