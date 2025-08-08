El mensaje de Ricardo Arjona a los guatemaltecos tras su sold out

Ricardo Arjona envió un emotivo mensaje a los guatemaltecos luego de que las 8 nuevas fechas se agotaran en cuestión de horas.
A través de sus redes sociales el cantautor subió una fotografía en Antigua Guatemala con una frase dedicada.
El artista se conmovió con las muestras de cariño reflejadas en una venta récord de su residencia en el Teatro Nacional a finales de año.
"Gracias Guate. Una vez más", escribió.
Las 8 nuevas fechas lanzadas por Ricardo Arjona se agotaron de nuevo en cuestión de horas.
Desde temprano, este 8 de agosto, los guatemaltecos hicieron cola virtual para probar suerte y obtener los ansiados boletos para la residencia "Lo que el SECO no dijo".
Como preparación para el ingreso la productora Showbusiness dio recomendaciones para la espera.
Con el certero pronóstico, estas presentaciones también se llenaron en poco tiempo, esta vez, varias personas lograron un espacio, emocionándose por el resultado.
Ricardo Arjona hará su residencia en noviembre y diciembre de 2025, en su casa artística, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.