¡Agotados! 700 superchivos estarán en la final de ida de la Copa Centroamericana

-

La pasión altense volvió a sentirse este lunes fuera de la cancha, ya que los aficionados de Xela agotaron los boletos disponibles para la final de ida de la Copa Centroamericana 2025, que se disputará el próximo 26 de noviembre en el estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, Costa Rica.

Desde muy temprano, cientos de seguidores se hicieron presentes en las taquillas del Mario Camposeco, donde se habilitó la venta exclusiva de las entradas destinadas a la afición quetzalteca. En pocas horas se terminaron los 700 cupos que estaban disponibles, cada uno con un valor de 250 quetzales.

No todo fue alegría, algunos aficionados expresaron su inconformidad porque uno de los requisitos para adquirir los boletos era presentar la garantía de contar con un boleto aéreo hacia Costa Rica, una medida impuesta para asegurar que las entradas fueran utilizadas exclusivamente por quienes viajarán al encuentro.

Xelajú enfrentará a Alajuelense en la gran final. La ida será el miércoles 26 de noviembre en Costa Rica y la vuelta el miércoles 3 de diciembre en el estadio Cementos Progreso.