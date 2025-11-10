En la mente de Tena: las opciones para la alineación de Guatemala

Jonathan Franco toma fuerza para ocupar la posición del suspendido Nicolás Samayoa en la defensa durante el trascendental partido de Guatemala ante Panamá, que definirá el destino de la Bicolor en la ruta al Mundial 2026.
Con esa duda resuelta, ahora el "Flaco" se enfoca en mover sus piezas para enfrentar a los canaleros con la mejor alineación.
Durante las últimas dos prácticas en el estadio de El Trébol, Tena ha ensayado con dos sistemas tácticos: el 1-4-3-3 y el 1-5-2-3
En el primero la alineación más usada es: Nicholas Hagen; Aaron Herrera, José Pinto, Jonathan Franco y José Morales; Stheven Robles, José Rosales y Jesús López; Óscar Santis, Rudy Muñoz y Rubio Rubín.
Mientras, en el segundo, Tena pretende tener más proyección por las bandas, dándole más libertad que vayan al ataque a Aaron Herrera y José Morales.
Se jugaría así: Nicholas Hagen; Aaron Herrera, José Pinto, Jonathan Franco, José Ardón y José Morales; José Rosales y Stheven Robles; Óscar Santis, Jesús López o Rudy Muñoz y Rubio Rubín.
Este martes será clave para definir la alineación. La Bicolor trabaja a puertas cerradas sin que exista acceso a la prensa.