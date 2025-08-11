¡Agotados! Se vende localidad completa para el juego de la Sele

-

Bastaron unos minutos para que se vendieran todos los boletos de localidad de tribuna para el juego entre Guatemala y El Salvador, que dará inicio a la fase final de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

Este lunes salieron a la venta las entradas para esta sección del estadio Cementos Progreso. El domingo ya se había agotado el boletaje de platea, pero ahora tribuna también se quedó sin espacios debido a la alta demanda.

500 quetzales era el precio de cada boleto para este partido, mientras que platea subía hasta los 1,250 quetzales. Todas las entradas, por decisión de la Fedefut, se pusieron a la venta en la plataforma fanaticks.live con algunas restricciones para la compra. Se pide DPI y una persona puede adquirir como máximo cinco boletos.

En la plataforma, ya aparecen agotadas las entradas para platea y tribuna. Esto generó molestia entre los fanáticos.

Tras agotarse la tribuna, algunos aficionados mostraron su descontento en redes sociales al no conseguir entradas. Muchos aseguran que la mayoría fueron acaparados por los revendedores.

De cara al partido, programado para el 4 de septiembre, solo quedan dos localidades por venderse: preferencia y general. El 12 de agosto, desde las 10 de la mañana, se venderán las entradas a preferencia. Y el 13, se habilitará la compra para general.