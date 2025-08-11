Guatemalteco Juan José Chang clasifica a su segundo Mundial

El técnico guatemalteco Juan José Chang clasificó a la Selección Femenina Sub-17 de Samoa a su segundo Mundial consecutivo.
MÁS FÚTBOL: Comunicaciones le saca un punto a Municipal en un Trébol abarrotado
Lo consiguió al clasificarse a la final del Campeonato Femenino Sub-17 de la Confederación de Fútbol de Oceanía, luego de golear 5-0 a Islas Salomón en las semifinales del torneo que se disputa en territorio samoano.
Chang llegó en 2015 a Nueva Zelanda para continuar su carrera como futbolista. Más tarde colgó los botines e inició su carrera como entrenador en el equipo femenino del Coastal Spirit FC.
Con base en su buen trabajo, fue contratado por la Federación de Fútbol de Samoa, en 2023, para dirigir a la Selección Femenina Sub-20. Le fue bien y firmó su continuidad.
El año pasado hizo historia al clasificar a Samoa a su primer Mundial de Fútbol. En octubre estará en la Copa del Mundo Femenina Sub-17 de la FIFA en Marruecos, donde compartirá el Grupo D junto a Nigeria, Canadá y Francia.
Ahora consigue el pase para el Mundial de 2026, que también tendrá como sede Marruecos.