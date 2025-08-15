Agredió a una menor de 14 años y terminó esposado

El hombre de 28 años abusó de una adolescente.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron la captura de Luis "N", de 28 años, luego de ser buscado por el delito de violación con agravación de la pena.
Según las investigaciones, la víctima, una adolescente de 14 años, fue agredida el 18 de julio en el Río Negrito, Nuevo Amanecer, en San Juan Bautista de Suchitepéquez.
Golpearon a adolescente
Otro caso que causó indignación ocurrió hace unos días, cuando tres sujetos, con amplio récord delictivo y antecedentes por delitos graves, fueron "recapturados" por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la zona 2 de San Miguel Petapa.
Según las autoridades, los hombres fueron detenidos por robo y por lesionar a una adolescente.
Los detenidos fueron identificados como Cristian José Muñoz Castillo, de 44 años, quien tenía cinco antecedentes por robo, plagio y portación ilegal de arma de fuego.
José Roberto Morales Batres, de 43 años, quien ya estuvo detenido en cuatro ocasiones por agresión y violencia contra la mujer.
El tercer detenido fue Obed Gamaliel Gerónimo Godínez, de 34 años.