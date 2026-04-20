Agresor era padre de siete de los ocho niños fallecidos tras tiroteo en Luisiana

El agresor murió tras una persecución policial luego de huir del lugar.
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Un hombre identificado como Shamar Elkins, protagonizó uno de los hechos más trágicos recientes en Estados Unidos al causar la muerte de ocho niños en la ciudad de Shreveport, Luisiana, siete de ellos sus propios hijos, según confirmaron las autoridades.
El ataque ocurrió la madrugada del domingo 19 de abril en al menos tres viviendas de la comunidad de Cedar Grove.
De acuerdo con los reportes forenses, se confirmó que las víctimas tenían entre 3 y 11 años y pertenecían a un mismo núcleo familiar, a excepción de un menor que era primo.
Las víctimas fueron identificadas como:
- Jayla Elkins, 3 años
- Shayla Elkins, 5 años
- Kayla Pugh, 6 años
- Layla Pugh, 7 años
- Markaydon Pugh, 10 años
- Sariahh Snow, 11 años
- Khedarrion Snow, 6 años
- Braylon Snow, 5 años
Según indicaron autoridades en conferencia de prensa, en medio del tiroteo, algunos niños intentaron huir sin lograrlo; mientras que un adolescente de 13 años logró escapar al lanzarse desde el techo, resultando herido, pero fuera de peligro.
La agresión inició cuando el atacante disparó contra su pareja, quien permanece en estado crítico.
Después, se trasladó a otra vivienda donde atacó a los menores y a otra mujer, quien también resultó herida de gravedad.
Tras los hechos, el agresor huyó en un vehículo robado, dando paso a una persecución que terminó cuando fue abatido por las autoridades. El caso es investigado como un episodio de violencia doméstica.
El suceso ha generado una fuerte conmoción en la comunidad y autoridades locales lo califican como uno de los eventos más impactantes en la historia de la ciudad en los últimos 8 años.