Agresor era padre de siete de los ocho niños fallecidos tras tiroteo en Luisiana

-

El agresor murió tras una persecución policial luego de huir del lugar.

Un hombre identificado como Shamar Elkins, protagonizó uno de los hechos más trágicos recientes en Estados Unidos al causar la muerte de ocho niños en la ciudad de Shreveport, Luisiana, siete de ellos sus propios hijos, según confirmaron las autoridades.

| Un hombre mató a ocho menores de edad, entre 1 y 14 años, en un tiroteo en Luisiana, Estados Unidos; el atacante fue abatido por la policía. pic.twitter.com/LN6B7p8unR — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 19, 2026

El ataque ocurrió la madrugada del domingo 19 de abril en al menos tres viviendas de la comunidad de Cedar Grove.

De acuerdo con los reportes forenses, se confirmó que las víctimas tenían entre 3 y 11 años y pertenecían a un mismo núcleo familiar, a excepción de un menor que era primo.

Las víctimas fueron identificadas como:

Jayla Elkins, 3 años Shayla Elkins, 5 años Kayla Pugh, 6 años Layla Pugh, 7 años Markaydon Pugh, 10 años Sariahh Snow, 11 años Khedarrion Snow, 6 años Braylon Snow, 5 años

Según indicaron autoridades en conferencia de prensa, en medio del tiroteo, algunos niños intentaron huir sin lograrlo; mientras que un adolescente de 13 años logró escapar al lanzarse desde el techo, resultando herido, pero fuera de peligro.

Las autoridades indicaron que algunos niños intentaron huir por una puerta trasera de una de las viviendas. (Foto: vía CNN)

La agresión inició cuando el atacante disparó contra su pareja, quien permanece en estado crítico.

Después, se trasladó a otra vivienda donde atacó a los menores y a otra mujer, quien también resultó herida de gravedad.

Tras los hechos, el agresor huyó en un vehículo robado, dando paso a una persecución que terminó cuando fue abatido por las autoridades. El caso es investigado como un episodio de violencia doméstica.

Noticia de última hora: un tiroteo en Luisiana, Estados Unidos, deja ocho niños muertos y dos adultos heridos; el autor ha sido abatido por la policía



Informa @rosacondetv pic.twitter.com/ThtWa3cmxn — Noticias Cuatro (@noticias_cuatro) April 19, 2026

El suceso ha generado una fuerte conmoción en la comunidad y autoridades locales lo califican como uno de los eventos más impactantes en la historia de la ciudad en los últimos 8 años.