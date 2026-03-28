Rafael, el agricultor hallado sin vida a un costado de la carretera

Rafael Armando Solís Valdez, de 36 años, se dedicaba a labores agrícolas y residía en el caserío Madronales, en el mismo municipio donde fue localizado sin vida.

El hecho se conoció cuando un ciclista se detuvo a la orilla de la carretera que conduce de Coatepeque hacia La Blanca y observó un cuerpo a unos tres metros de la carretera entre la vegetación.

Socorristas indicaron que tenía al menos tres días de fallecido. (Foto: Nuestro Diario)

De acuerdo con socorristas de la Asociación de Vecinos para la Vigilancia y Mejoramiento del Puesto de Salud (Avimsa), el cuerpo tenía al menos tres días desde el fallecimiento.

Según el reporte, vecinos del sector habían reportado olores fétidos en días previos al hallazgo.

Hasta el momento las autoridades investigan la causa del hecho. (Foto: Nuestro Diario)

Tras la alerta, autoridades coordinaron el traslado hacia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de la localidad.

El Ministerio Público (MP) informó que se desarrollan diligencias para establecer si la causa del fallecimiento corresponde a un hecho de tránsito, un ataque u otra circunstancia.

La víctima era un agricultor de 36 años que residía en el caserío Madronales. (Foto: Nuestro Diario)