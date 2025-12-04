¡Aventura garantizada! Descubre los puentes colgantes de San Pedrito

-

La Laguna San Pedrito de El Palmar ofrece una travesía de senderismo que incluye emocionantes puentes colgantes.

En medio de frondosos árboles, el canto de las aves y el murmullo de sus frías aguas, se esconde un paraíso natural que conquista a las familias y grupos de aventureros. Se trata de la laguna San Pedrito, ubicada en el Antiguo Palmar, del municipio El Palmar, Quetzaltenango.

La laguna San Pedrito se ha convertido en un destino cada vez más popular entre quienes buscan escapar del ruido de la ciudad y conectar con el entorno natural.

Llegar a disfrutar de este cuerpo de agua es parte de la aventura, pues la travesía inicia en el antiguo Palmar, donde los vehículos se quedan estacionados y desde ahí los visitantes emprenden una caminata de unos 25 minutos por senderos rodeados de bosque.

Las vistas al volcán son espléndidas. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Durante el trayecto se cruzan tres puentes colgantes que despiertan la adrenalina y la emoción, así como los caminamientos rodeados de rocas volcánicas.

San Pedrito es un destino encantador, ideal para quienes quieren pasar un día de aventura, relajación y contacto con la naturaleza.

Además, desde 2019, Eulalio Herrera, impulsado por su visión de emprendedor, creó un espacio donde la naturaleza, diversión y convivencia familiar se fusionaran en el balneario San Pedrito.

Los agricultores palmarenses usan sus terrenos para diferentes cultivos. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Este balneario cuenta con piscinas naturales de aguas frías y cristalinas que ofrecen un momento de relajación; ingresar tiene un costo de Q10.

Don Eulalio ha contado que en este balneario se puede encontrar tranquilidad y descansar en familia; asimismo, las piscinas son formadas por un nacimiento de agua que atraviesa el terreno.

https://www.facebook.com/reel/1122542673180849

El sitio cuenta con cabañas para quienes quieran quedarse a dormir en el lugar; además de mesas y bancas, donde los visitantes pueden cocinar, descansar o convivir cómodamente.

https://www.facebook.com/reel/1200954547817920

La distancia entre el Antiguo Palmar y la Ciudad de Guatemala es de aproximadamente 185 km; en vehículo podrías demorarte unas cuatro horas con 15 minutos de camino, tomando la ruta CA-9 y luego la CA-2, se debe llegar hasta el km 190.5 de la ruta Cito 180, donde se encuentra el ingreso hacia esta zona.