Un aguerrido Everton frena la racha del Manchester United

El Manchester United desaprovechó este lunes una temprana tarjeta roja del Everton y terminó cayendo por la minina (0-1) en su cancha, en el cierre de la jornada 12 de Premier League.
Los Red Devils desaprovechan así la oportunidad de alzarse hasta el Top 5 y se mantienen en 10ª posición, justo por delante del Everton, que sumó en Old Trafford la quinta victoria de su temporada.
Eso a pesar de que todo arrancó mal para los toffees, con una escena esperpéntica en el minuto 13: luego de un disparo de Bryan Mbeumo, desviado por el arquero Jordan Pickford, el centrocampista Idrissa Gueye se dirigió con vehemencia hacia su compañero en la defensa Michael Keane, a quien consideraba culpable de la acción.
Los dos compañeros tuvieron un intercambio de palabras, se empujaron e incluso pareció que Gueye golpeó a Keane. Una acción que llevó al árbitro Tony Harrington a expulsar a Gueye, desatado, que tuvo que ser contenido por Pickford.
Una situación pese a la que el Everton se adelantó, gracias al disparo de Kieran Dewsbury-Hall, directo a la escuadra (29).
El resto del partido pareció un entrenamiento de ataque-defensa, en el que el United se mostró poco imaginativo y en el que Pickford defendió el resultado con buenas paradas.