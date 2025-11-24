Versión Impresa
Un aguerrido Everton frena la racha del Manchester United

24 de noviembre de 2025, 16:48
Los diablos rojos luchando con todo, pero el Everton fue sólido en defensa y se llevó los tres puntos en Old Trafford. (Foto: AFP)

El Manchester United desaprovechó este lunes una temprana tarjeta roja del Everton y terminó cayendo por la minina (0-1) en su cancha, en el cierre de la jornada 12 de Premier League.

Los Red Devils desaprovechan así la oportunidad de alzarse hasta el Top 5 y se mantienen en 10ª posición, justo por delante del Everton, que sumó en Old Trafford la quinta victoria de su temporada.

Eso a pesar de que todo arrancó mal para los toffees, con una escena esperpéntica en el minuto 13: luego de un disparo de Bryan Mbeumo, desviado por el arquero Jordan Pickford, el centrocampista Idrissa Gueye se dirigió con vehemencia hacia su compañero en la defensa Michael Keane, a quien consideraba culpable de la acción.

 

 

Los dos compañeros tuvieron un intercambio de palabras, se empujaron e incluso pareció que Gueye golpeó a Keane. Una acción que llevó al árbitro Tony Harrington a expulsar a Gueye, desatado, que tuvo que ser contenido por Pickford.

Una situación pese a la que el Everton se adelantó, gracias al disparo de Kieran Dewsbury-Hall, directo a la escuadra (29).

El resto del partido pareció un entrenamiento de ataque-defensa, en el que el United se mostró poco imaginativo y en el que Pickford defendió el resultado con buenas paradas.

