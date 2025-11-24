Hansi Flick: "¿Chelsea? Es un gran juego para competir, no será fácil"

-

Hansi Flick, técnico del Barcelona, aseguró este lunes que, a pesar de las bajas, el partido ante el Chelsea será muy bueno para que los jugadores pueda probar su nivel y ascender puestos en la tabla de la Champions League.

El Barcelona contará con la baja de Pedri para el duelo de este martes, en el que si gana acumularía diez puntos que prácticamente sellarían un puesto entre los 24 primeros.

"Siempre nos adaptamos al rival, sabemos lo que queremos hacer, pero también sabemos lo que es necesario para el partido. No salimos a cada partido igual, nos adaptamos siempre", apuntó el DT alemán.

"Siempre he dicho que para jugar en este Club el objetivo principal debe ser ganar la Champions. El año pasado por muy poco no estuvimos en la final, pero esta temporada veo al equipo más maduro."



️ Raphinha pic.twitter.com/tf01f40Xsx — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 24, 2025

"El Chelsea es uno de los mejores equipos del mundo, tiene grandes jugadores jóvenes, un gran entrenador que le ha dado una identidad, los partidos que he visto ha estado genial. Para nosotros es un gran partido para competir, es la Liga de Campeones. Nunca es fácil. Tenemos que tener fe en nosotros y luchar mañana", destacó.

"Ellos quieren presionar alto, nosotros también. Quieren la pelota, nosotros también. Cuando veías al Barcelona jugar con Pep (Guardiola), todos estaban enamorados de ese equipo, todos se fijaban en ese estilo, en cómo entrenaba", cerró el germano.