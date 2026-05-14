Ahora podrás realizar tus compras de La Curacao en Whatsapp

-

La Curacao innova en la atención al cliente en el país al habilitar su ecosistema de compras y servicios financieros directamente a través de WhatsApp, escribiendo al 2420-2920; y para Ópticas La Curacao añade el número: 2301-5999.

Con este lanzamiento, La Curacao da un giro a la omnicanalidad comercial en Guatemala, ofreciendo una conveniente forma de adquirir todo para el hogar, electrónicos y más.

Esta nueva plataforma no solo busca la inmediatez, sino que transforma el teléfono celular en una tienda completa y una opción de compra al crédito, disponible los 365 días del año.

Este innovador servicio se suma a la sólida infraestructura de la empresa que, además de contar con ubicaciones físicas en todo el país, ya ofrece atención especializada mediante su página web y atención telefónica con la implementación de la atención vía WhatsApp, para que el cliente elija el canal de su preferencia con una experiencia sencilla, práctica y segura.

La nueva plataforma reduce el tiempo de atención al cliente, garantizando:

Gestión Personalizada: Asesoría real para consultas y selección de productos.

Asesoría real para consultas y selección de productos. Transacciones Seguras: Protocolos de seguridad, resguardando la información y documentos. Opción de compra al crédito, con beneficios adicionales.

“ Queremos que nuestros clientes tengan toda la tienda al alcance de su mano, con la confianza de que cada transacción es segura y la respuesta es prácticamente inmediata ” Juan Manuel de León , gerente de Mercadeo de Unicomer Guatemala.