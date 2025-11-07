Cómo llegar a Fuentes Georginas: Precios, horarios y tips de viaje.

-

Las Fuentes Georginas, ubicadas a 8 km de Zunil, Quetzaltenango, son un tesoro natural e histórico del altiplano guatemalteco. Estas aguas termales, que nacen en las faldas del volcán Zunil, son el refugio de bienestar ideal. Conoce en esta guía total cómo llegar al balneario, las tarifas de entrada (Q40 para nacionales) y todo lo necesario para visitar este destino imperdible de Xelajú.

Entre la neblina de las montañas y el murmullo del agua caliente, las Fuentes Georginas continúan siendo uno de los tesoros naturales más visitados del occidente de Guatemala.

El clima es bastante frío y el agua está caliente. (Foto: Fuentes Georginas)

Ubicadas a solo 8 kilómetros del municipio de Zunil, en Quetzaltenango estas aguas termales ofrecen un refugio ideal para quienes buscan relajación, salud y contacto directo con la naturaleza.

Rodeadas de una espesa vegetación y nacidas en las faldas del volcán Zunil, las Fuentes Georginas deben su nombre a doña Georgina, esposa del expresidente Jorge Ubico, quien impulsó su habilitación en la década de 1930.

Los paisajes son impresionantes. (Foto: Fuentes Georginas)

Desde entonces, este destino se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos del departamento de Quetzaltenango.

El complejo cuenta con piscinas termales de diferentes temperaturas, rodeadas de muros naturales de piedra y vegetación tropical. Además, ofrece diferentes servicios e incluso hospedaje.





Aguas Termales de Zunil: Historia y precios en Fuentes Georginas. (Foto: Fuentes Georginas)

Los visitantes también pueden disfrutar del mirador natural, donde es posible observar parte del valle de Almolonga y los paisajes agrícolas de la región.

El clima frío y la neblina contrasta con el vapor cálido del agua, creando una experiencia única para los sentidos.

Lo que debes llevar y pagar

Las autoridades municipales recomiendan llevar ropa ligera, sandalias y abrigo, además de mantener el respeto por el entorno natural.

Fuentes Georginas: Todo sobre el destino imperdible de Guatemala. (Foto: Jorge Mario García/Colaborador)

La entrada tiene un costo de Q40 para nacionales y Q60 para extranjeros y los fondos se destinan al mantenimiento del balneario y al impulso del turismo local.

¿Cómo llegar?

Llegar hasta este paraíso natural es sencillo: desde la Ciudad de Guatemala, el recorrido por la Carretera Interamericana (CA-1) hacia Quetzaltenango toma alrededor de cuatro horas.

Desde el centro de Xela se sigue el trayecto hacia Zunil, y un camino asfaltado de montaña conduce directamente a las Fuentes Georginas, entre pinos, flores y el aroma fresco del bosque.

Con su mezcla de historia, naturaleza y bienestar, las Fuentes Georginas siguen siendo un destino imperdible para quienes visitan el altiplano guatemalteco.

Un lugar donde el cuerpo se relaja, el alma se renueva y la montaña susurra el encanto eterno de la tierra k'iche'.