Más que máscaras: La historia de esfuerzo detrás del Convite Femenino San Miguel

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El Convite Femenino San Miguel es una expresión de cultura e identidad en Totonicapán. Desde 2019, este grupo de mujeres totonicapenses preserva las tradiciones de diciembre en Guatemala con bailes, trajes coloridos y un fuerte sentido de orgullo cultural

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Cuando llega diciembre, las calles de Totonicapán comienzan a llenarse de música, luces y personajes coloridos que anuncian una de las tradiciones más representativas del occidente del país: los convites.

Detrás de cada máscara y cada traje existe una historia de esfuerzo, identidad y orgullo cultural. Entre esas historias destaca la del Convite Femenino San Miguel, una agrupación que ha logrado abrirse espacio dentro de una tradición que, durante muchos años, estuvo dominada principalmente por hombres.

El Convite Femenino San Miguel nació en Totonicapán en 2019. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

La historia comenzó a finales del año 2019, cuando un grupo de jóvenes totonicapenses decidió reunirse para crear un proyecto distinto. La idea surgió como un homenaje a las mujeres de San Miguel Totonicapán y al deseo de demostrar que ellas también podían preservar las costumbres culturales del municipio.

Con pocos recursos, pero con mucha ilusión, las integrantes comenzaron a organizar actividades para recaudar fondos, buscar vestuarios y planificar las primeras coreografías. Lo que inició como una pequeña idea entre amigas terminó convirtiéndose en una agrupación reconocida dentro de las festividades tradicionales de Totonicapán.

Las presentaciones atraen a cientos de vecinos y visitantes. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Una de las líderes del convite, Isabel Socop, recuerda que uno de los principales objetivos siempre fue mantener viva la tradición y, al mismo tiempo, innovar con personajes y presentaciones diferentes para atraer al público.

Con el paso de los años, el Convite Femenino San Miguel comenzó a ganar reconocimiento no solo en Totonicapán, sino también en otros municipios y departamentos del occidente del país. Sus integrantes han participado en actividades culturales en Quetzaltenango y otras localidades, llevando alegría y representando las tradiciones guatemaltecas.

El convite combina personajes tradicionales y modernos en sus desfiles. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Uno de los aspectos más llamativos de la agrupación es la variedad de personajes y trajes que presentan cada año. Las integrantes combinan figuras tradicionales con personajes animados y modernos, logrando captar la atención de niños, jóvenes y adultos. Los vestuarios, llenos de brillo y color, forman parte esencial de cada desfile y requieren meses de preparación.

Detrás de cada presentación existe también un gran sacrificio. Las jóvenes deben dedicar largas jornadas de ensayo para perfeccionar las coreografías y coordinar cada detalle del espectáculo. Además, muchas de ellas combinan los ensayos con estudios, trabajo y responsabilidades familiares.

El convite combina personajes tradicionales y modernos en sus desfiles. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Para las integrantes, el convite no es únicamente una actividad cultural, sino una familia que les ha permitido fortalecer la amistad, el compañerismo y el amor por sus raíces. Cada desfile representa el esfuerzo colectivo de mujeres que buscan mantener viva una tradición que forma parte de la identidad de Totonicapán.

Actualmente, el Convite Femenino San Miguel continúa preparándose para nuevas presentaciones, incorporando más personajes y nuevas ideas para sorprender al público. Las jóvenes esperan que el proyecto siga creciendo y que las futuras generaciones puedan continuar preservando esta expresión cultural que llena de música, color y tradición las calles del occidente guatemalteco.