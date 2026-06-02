"Danza de las Guacamayas" de Guatemala llega a escenarios de Nueva York

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La emblemática Danza de las Guacamayas, una de las expresiones culturales más representativas del pueblo maya q'eqchi' y declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, llegará a Nueva York.

Esta expresión cultural traspasa fronteras con el fin de compartir la riqueza de la herencia guatemalteca con miles de migrantes y amantes de la cultura latinoamericana.

Foto: Deccio Serrano/Colaborador.

La presentación formará parte de un festival cultural que se desarrollará del 7 al 28 de junio en el Thalia Spanish Theatre de Queens en festival número 31. Sin embargo, una de las fechas más esperadas será el próximo 21 de junio, cuando los artistas guatemaltecos suban al escenario para mostrar una tradición que ha sobrevivido al paso del tiempo y continúa transmitiéndose de generación en generación.

Foto: Deccio Serrano/Colaborador.

Entre los participantes destaca Juan Alejandro Rax Jul, originario de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, quien ha dedicado años a la preservación y promoción de esta manifestación cultural dentro y fuera de Guatemala.

Foto: Deccio Serrano/Colaborador.

La presentación del 21 de junio está programada para la 11:00 de la mañana hora de Guatemala y será gratuita para el público. Los organizadores agradecieron el apoyo del Thalia Spanish Theatre, del Consulado General de Guatemala en Nueva York y de los miembros de la comunidad que han respaldado la difusión de las tradiciones guatemaltecas en el extranjero.