"Supergirl" lanza tráiler para anunciar su llegada a los cines guatemaltecos

Supergirl ya se acerca a los cines y para anunciarlo se publicó el último tráiler que emociona a los fans.
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Supergirl, basada en los personajes creados por Jerry Siegel y Joe Shuster, narra la historia de un adversario inesperado y despiadado que ataca demasiado cerca de casa. Kara Zor-El, alias Supergirl, se ve obligada a unir fuerzas con un compañero improbable en un épico viaje interestelar de venganza y justicia.
La película dirigida por Craig Gillespie con el guion de Ana Nogueira promete acción y emociones. Peter Safran y James Gunn, directores de DC Studios, producen la película, basada en personajes de DC.
La trama se estrenará en cines e IMAX® en Norteamérica el 26 de junio de 2026 y a nivel internacional a partir del 24 de junio de 2026.
En Guatemala
La cinta podrá verse en cines de Guatemala el 25 de junio.
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