Volcano Innovation Summit 2026 reunirá a líderes de 35 países

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Reuniendo a emprendedores, inversionistas, corporaciones, científicos, tecnólogos, creativos, universidades y líderes globales, Volcano Innovation Summit celebrará su séptima edición del 5 al 7 de septiembre de 2026 en Antigua Guatemala, bajo el concepto "Echoes of Expansion".

Está será una edición donde las ideas, conexiones y conversaciones viajan a través de siete Ecos: Propósito, Confianza, Comunidad, Innovación, Impacto, Transformación y Expansión. Desde el propósito hasta la expansión, Volcano representa el momento en que una intención colectiva trasciende fronteras, culturas, ideologías y generaciones.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Desde su creación en 2018, Volcano ha evolucionado de un summit anual hacia un ecosistema regional enfocado en crear infraestructura relacional para el desarrollo de la región. A través de experiencias curadas, programas, plataformas y comunidades, Volcano ha facilitado más de 100 mil conexiones estratégicas y contribuido a generar un impacto estimado entre 1.5B de dólares y 1.75B de dólares en valor económico, educativo y social dentro de su ecosistema.

“ Volcano Innovation Summit se ha transformado en un espacio clave para entender hacia dónde avanzan la tecnología y la innovación. ” José Antonio Castillo , vicepresidente corporativo de Castillo Hermanos.

Actualmente, la plataforma conecta a una comunidad de más de 10 mil miembros provenientes de más de 45 países, incluyendo startups, fondos de inversión, corporaciones, family offices, universidades, artistas, científicos y líderes de distintas industrias.

“ En Volcano creemos que el futuro de Guatemala y Latinoamérica no se construirá únicamente con más tecnología, sino con mejores conexiones humanas. ” Janma Bardi , fundadora de Volcano.

Como parte de esta visión, Volcano ópera distintas iniciativas enfocadas en fortalecer diferentes capas del ecosistema regional:

Volcano Innovation Summit , su plataforma insignia de contenido y conexión global.

, su plataforma insignia de contenido y conexión global. Startup Avenue , diseñado para apoyar startups desde etapas tempranas hasta escalabilidad.

, diseñado para apoyar startups desde etapas tempranas hasta escalabilidad. Volcano 4 Good, enfocado en alianzas de impacto social y desarrollo sostenible.

Entre sus áreas de trabajo convergen temas como:

Inteligencia Artificial

Innovación

Tecnología

Inversión

Emprendimiento

⁠Sostenibilidad

Creatividad

Bienestar

La edición 2026 busca reunir nuevamente a 2 mil 200 líderes globales y regionales de 35 países en una experiencia diseñada para promover conversaciones, networking curado y colaboración entre los distintos actores que están construyendo el futuro de la región.

“ Desde el Banco Industrial, queremos aportar experiencias reales que inspiren a más emprendedores a convertir sus ideas en negocios sostenibles. ” Michel Caputi , gerente de División de Alianzas Estratégicas de Banco Industrial y Team Leader de Zigi.

La séptima edición de Volcano Innovation Summit continuará siendo posible gracias al patrocinio y apoyo de 40 partners que promueven el crecimiento empresarial de la región, entre los que se encuentran Castillo Hermanos, Banco Industrial, MultiMoney, BAC, VISA, Progreso y Mastercard.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Para este 2026, el evento contará con la participación de líderes globales en tecnología, innovación, inversión y emprendimiento, entre ellos Cristóbal Perdomo, inversionista detrás de unicornios como Nubank y Kavak; Nikita Fahrenholz, cofundador de Delivery Hero; Katya Echazarreta, la primera mujer nacida en México en viajar al espacio; Dileep Thazhmon, fundador del unicornio fintech Jeeves; Ed Soo Hoo, ejecutivo de innovación con trayectoria en Lenovo, Oracle y HP; y Alejandro Zárate, líder de inteligencia artificial y datos de Banco Santander México.

Acompañando el crecimiento de emprendedores

Uno de los espacios más representativos de esta edición continuará siendo Volcano Startup Avenue. Lo que inició como una competencia de startups ha evolucionado hacia una plataforma diseñada para acompañar a emprendedores a lo largo de su crecimiento, conectándolos con comunidad, conocimiento, capital y relaciones estratégicas de largo plazo.

A través de iniciativas como Founders Club (Programa de Membresías), Acceleration Program (Programa de Aceleración) y Startup Avenue Competition (Competencia), Volcano busca apoyar startups desde etapas tempranas hasta procesos de escalabilidad.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Para esta próxima edición, 50 startups de Latinoamérica serán seleccionadas para participar en una experiencia intensiva de mentoría, preparación para fundraising y conexiones estratégicas, culminando con la oportunidad de presentar su pitch durante el Volcano Summit Demo Day ante inversionistas internacionales, corporaciones y líderes del ecosistema global de innovación.

“ Volcano Innovation Summit hace un trabajo espectacular conectando a Guatemala con líderes e inversionistas de todo el mundo. ” Federico Parker , vicepresidente de Banco Multimoney.

Generando impacto en la sociedad

Además del summit, Volcano continuará impulsando iniciativas sociales y tecnológicas a través de Volcano4Good, como parte de esta visión, V4G impulsa colaboraciones como la alianzas entre FUNDEGUA y Nutrilisto para combatir la desnutrición crónica infantil en Guatemala mediante herramientas de salud digital, inteligencia artificial y educación comunitaria.

Nutrilisto, un suplemento nutricional desarrollado en Guatemala junto al INCAP para apoyar la nutrición infantil durante los primeros mil días de vida, integrará su conocimiento técnico dentro de ALMA, la plataforma de salud digital de FUNDEGUA.

“ Nuestro propósito siempre ha sido transformar vidas y sociedades a través de la inspiración y la colaboración. ” Janma Bardi , fundadora de Volcano.

A través de almaRED, una asistente inteligente integrada en WhatsApp, trabajadores de salud, promotores comunitarios y familias podrán acceder de forma inmediata a protocolos, materiales educativos y orientación sobre nutrición infantil y alimentación complementaria, acercando soluciones accesibles y de alto impacto a comunidades que más lo necesitan.

Para obtener más información sobre el evento y aplicar, puede visitar volcanosummit.com.