Ahora puedes realizar la compra de productos LG desde tu casa

LG ha iniciado a incursionar en el "ecommerce" con el lanzamiento de lgshop.com.gt, marcando un hito significativo en su estrategia de transformación digital y expansión de comercio electrónico por la región.
Con esta nueva estrategia, la marca estará llegando directamente al consumidor final y a clientes empresariales, ofreciendo una nueva experiencia de compra de sus productos:
- Portafolio completo y oficial: pone a disposición del mercado guatemalteco todas las categorías de productos LG, incluyendo televisores, sistemas de audio, lavadoras, secadoras, refrigeradoras, aire acondicionado, productos B2B como pantallas de señalización y aires acondicionados comerciales.
- Soporte Oficial: garantía oficial, registro de productos y soporte técnico directo de LG.
Además de ofrecer una nueva forma de compra, lgshop.com.gt cuenta con los siguientes beneficios:
- Descuentos exclusivos: por primera compra se obtiene un 10% de descuento al registrarse y utilizar el código LGBIENVENIDO10.
- Cobertura en todo el país: ofrece envío gratis en todo el país, asegurando que los productos LG lleguen a consumidores y empresas, en cualquier ubicación dentro del territorio guatemalteco.
- Facilidades de Pago: una de las características más atractivas es la opción de pago de hasta 12 cuotas sin intereses, un beneficio clave tanto para el consumidor individual como para apoyar la liquidez de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).
La nueva plataforma también ha contemplado soluciones para empresas y programas corporativos especiales, como:
- Logística de comercialización en B2B: estrategias exclusivas y precios especiales para clientes empresariales que busquen incorporar tecnología LG en sus operaciones.
- Programas para colaboradores: se ofrecerán descuentos y beneficios especiales para los empleados de empresas participantes, buscando que LG sea un partner en los programas de fidelización.
- Soluciones de transformación tecnológica: acceso a productos B2B que contribuyen a mejorar el confort, la eficiencia y la conectividad para empresas, facilitando la operación diaria de los colaboradores y gestores.