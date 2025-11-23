Autoridades emiten recomendaciones ante temporada alta en Aeropuerto La Aurora

-

Aunque la demanda aumenta, una planificación adecuada puede generar un trayecto sin contratiempos, indicaron las autoridades aeroportuarias.

Ante la llegada de la temporada alta, el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) atraviesa uno de los periodos de mayor afluencia del año debido al periodo vacacional y a las actividades propias de fin de año.

Debido a lo anterior, con el fin de evitar contratiempos y facilitar un ingreso ágil a la terminal, el AILA exhorta a los usuarios a hacer uso de las herramientas digitales disponibles y a planificar con anticipación.

Entre las recomendaciones principales se encuentra la verificación constante del estatus del vuelo a través de plataformas oficiales, un recurso clave para anticipar modificaciones, retrasos o ajustes de última hora.

✈️ AILA refuerza acciones en temporada alta



El Aeropuerto Internacional La Aurora registra más movimiento por las fiestas de fin de año, por lo que se han fortalecido los procedimientos para agilizar la atención a todos los pasajeros.



Recomendamos:

• Consultar su vuelo en… pic.twitter.com/JQ6A4R889x — dgac_guatemala (@DGAC_CIV) November 20, 2025

Asimismo, se sugiere preparar con anticipación toda la documentación exigida por los controles de Migración y Seguridad.

Se solicita también contar con el pasaporte, los boletos electrónicos y demás documentos necesarios antes de llegar a los filtros. Esto puede ahorrar tiempo valioso en una temporada en la que cada minuto resulta determinante, dieron a conocer.

El incremento del tránsito vehicular en los alrededores del aeropuerto es otro aspecto a considerar. Por ello, las autoridades recomiendan salir con mayor anticipación de la habitual, tomando en cuenta que los accesos podrían presentar demoras a medida que avanza el periodo festivo.

Una de las principales recomendaciones es llegar al aeropuerto con suficiente antelación. (Foto: Canva/Soy502)

Las autoridades aeroportuarias recuerdan que se ha reforzado el personal operativo para orientar a los usuarios, agilizar los procesos y atender consultas.

También indicaron que acercarse al personal identificado puede marcar una diferencia significativa en la experiencia de viaje.

El AILA hizo un llamado a la paciencia, al cumplimiento de los protocolos y al uso de las herramientas disponibles.

Por aparte, indicaron que fueron fortalecidas las acciones operativas tanto dentro como fuera de las instalaciones aeroportuarias.