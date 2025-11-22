Iba de pasajera y terminó capturada en medio operativo policial

Agentes policiacos detuvieron a una mujer a la que sorprendieron como pasajera de un taxi pirata.
La mujer, abordo de este transporte, se conducía por la 3a. calle y 3a. avenida, barrio El Gallito, zona 3, cuando al ser identificada por la Policía Nacional Civil (PNC) se detectó que tenía una orden de aprehensión vigente.
Mirna López, de 40 años, era requerida por un juzgado de Sololá por el delito de hurto. Por el cual fue procesada para permanecer en prisión preventiva y solventar el hecho.
Su aprensión se dio como resultado de los operativos contra taxis pirata, pues López viajaba en un taxi ilegal como pasajera, cuando los agentes detuvieron al piloto.