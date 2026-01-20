Aislan a María Marta Castañeda, pareja de El Lobo

-

Las autoridades del Ministerio de Gobernación han ordenado traslados de varios privados de libertad, entre estos, pandilleros del Barrio 18 y de la pareja del máximo líder de esa pandilla.

El lunes 19 de enero, en horas de la tarde, el grupo élite del Sistema Penitenciario ingresó a la cárcel Mariscal Zavala, en donde está recluida María Marta Castañeda, pareja de Aldo Dupie Ochoa, alias "El Lobo" y máximo líder del Barrio 18.

Castañeda estaba en el área de mujeres, pero fue trasladada hacia una bartolina en el área de hombres con el fin de ser aislada de toda la población reclusa.

Esto ocurrió horas antes que se hicieran los traslados de Rudy Francisco Alfaro, alias "El Smurf"; Ángel Aroldo Cu Mejicanos, "El Inquieto" y Marlon Alexander Ochoa Mejía, alias "El Bloqui", de la cárcel de Fraijanes II hacia el Preventivo de Varones de la zona 18.

Aunque por el momento el Sistema Penitenciario no ha informado el motivo de los traslados, fuentes cercanas señalan que es un intento de aislarlos.

Castañeda teme por su vida

Una fuente cercana a los traslados, confirmó que Castañeda no quería ingresar a la bartolina por temer por su vida.

Esto porque en el área de hombres de Mariscal Zavala en donde está la bartolina de aislamiento, está "El Gorgojo", un integrante de la Mara Salvatrucha.

Además, otra fuente señaló que ella estaba recluida en el sector de mujeres por orden judicial.