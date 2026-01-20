Cambian de prisión a cabecillas de "Barrio 18", entre ellos al hermano de "El Lobo"

-

Durante la madrugada de este martes, tres cabecillas del Barrio 18 fueron trasladados desde el Centro de Detención Fraijanes 2 hacia el Anexo del Preventivo para Varones de la zona 18.

Según fuentes oficiales, se trata de Marlon Alexander Ochoa Mejía, alias "El Bloqui", hermano de Aldo Dupie Ochoa Mejía "El Lobo"; líder del mismo grupo terrorista y quien está recluido en la cárcel Renovación 1, ubicado en Escuintla.

Marlon Alexander Ochoa Mejía, alias “El Bloqui”, es hermano del máximo líder del Barrio 18, alias "Lobo". (Foto: Nuestro Diario)

Además, se ha cambiado de prisión a Rudy Francisco Alfaro, alias "El Smurf"; y Ángel Aroldo Cu Mejicanos, "El Inquieto", pues se presume que los tres habrían participado en la coordinación de ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) registrados el pasado fin de semana.

Ángel Aroldo Cu Mejicanos, alias “El Inquieto” es señalado de liderar "La Rueda", del Barrio 18. (Foto: Nuestro Diario)

Rudy Francisco Alfaro, alias “El Smurf” es otro de los reos reubicados. (Foto: Nuestro Diario)

Se consultó al Sistema Penitenciario y al Ministerio de Gobernación sobre el operativo y pormenores de la reubicación; sin embargo, ninguna de las instituciones se ha pronunciado al respecto.

Hasta el momento, los ataques violentos contra uniformados han cobrado diez vidas, mientras que varios agentes que resultaron heridos de bala aún luchan por su vida en centros asistenciales.