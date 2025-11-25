Aislinn Derbez se pronuncia y revela la causa de muerte de su madre

La actriz mexicana se pronunció tras la muerte de su madre y para evitar especulaciones, reveló la causa del fallecimiento.
La actriz de doblaje, locutora y primera esposa de Eugenio Derbez, Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, falleció a los 65 años de edad.
Ante varias especulaciones sobre la posible causa de muerte, Aislinn se pronunció y reveló que su madre falleció a causa de un infarto.
"Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido", comienza el mensaje de la actriz.
"Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto". dijo.
Una larga trayectoria
Su carrera la convirtió en una de las voces más reconocidas del doblaje mexicano, participando en películas como "Bedtime Stories", "The Santa Clause" 2 y 3, "Ice Princess", "Haunted Mansion", "The Country Bears" y "The Parent Trap".
También prestó su voz en series como "Devious Maids", "Grey's Anatomy", "Desperate Housewives" y "Hannah Montana", además de múltiples proyectos animados como "Princesita Sofía", "¡Jakers! Las aventuras de Piggley Winks", "Saber Marionette J to X" y "Las aventuras de las Mini Diosas".