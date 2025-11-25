Fallece la actriz Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez

-

La actriz de doblaje, locutora y primera esposa de Eugenio Derbez, Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, falleció a los 65 años de edad.

La actriz de doblaje, Gabriela Castrejón Michel, madre de Aislinn Derbez, falleció este lunes 24 de noviembre a los 65 años de edad.

A pesar de que los familiares aún no se han pronunciado, se ha dado a conocer que Gabriela Michel sufrió un accidente doméstico, el cual sería la causa de su muerte.

Su deceso habría sido aproximadamente a las 7:00 de la mañana de este lunes, un mes después de haber cumplido sus 65 años.

La cuenta de Instagram de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el fallecimiento con una imagen.

¿Quién era Gabriela Michel?

La mexicana Gabriela Michel fue una actriz especializada en el doblaje y también fue locutora.

Fue la primera esposa de Eugenio Derbez, con quien tuvo a su hija Aislinn Derbez. Este matrimonio solamente duró un año.

Tras la separación, Michel rehizo su vida junto a Jorge Alberto Aguilera, conocido conductor y actor de doblaje, célebre por su participación en el programa En Familia con Chabelo.

De la unión entre Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera nacieron Chiara Aguilera y Michelle Aguilera, hermanastras de Aislinn Derbez.