Malas noticias para el Barcelona y España: Aitana Bonmatí será operada por una fractura

Aitana Bonmatí, considerada la mejor jugadora del mundo y ganadora de los últimos tres Balones de Oro, será operada este martes 2 de diciembre tras confirmarse una fractura del peroné en el tobillo izquierdo.

La ganadora de los últimos tres Balones de Oro y considerada la mejor futbolista del mundo, será operada este martes tras confirmarse una fractura del peroné en el tobillo izquierdo. El Barcelona informó por medio de un comunicado, que se trata de una lesión transindesmal que requiere intervención quirúrgica inmediata.

Bonmatí ha sido esencial para que el Barsa se quedara con tres de las últimas cinco ediciones de la Champions femenina. (Foto: AFP)

La centrocampista se lesionó el domingo durante el entrenamiento de la selección española en Las Rozas, mientras el equipo preparaba la vuelta de la final de la Liga de Naciones frente a Alemania. Según la Federación, el percance ocurrió por un mal apoyo en una acción fortuita.

La jugadora azulgrana se ha adueñado de los últimos tres Balones de Oro. (Foto: AFP)

La operación se llevará a cabo en un hospital de la Ciudad Condal, bajo la supervisión de los servicios médicos azulgranas.

Antes del contratiempo, Aitana había disputado 15 partidos esta temporada con el Barsa (13 como titular) y acumulaba seis goles y tres asistencias. Su baja representa un golpe importante tanto para el club como para la selección en un tramo decisivo del calendario.