Hansi Flick despeja dudas antes del duelo contra el Atlético de Madrid

El estratega del Barsa habló sobre la imagen viral en la que se ve al alemán siendo consolado por Raphinha tras el partido contra el Alavés y sobre su próximo compromiso contra el Atlético de Madrid.

En la antesala del choque adelantado de la jornada 19 frente al Atlético de Madrid (martes a las 2:00 p. m.), Hansi Flick aprovechó la rueda de prensa para aclarar su estado anímico y despejar dudas sobre la comentada imagen en la que Raphinha aparece consolándolo tras el triunfo sobre el Alavés (3-1) del fin de semana.

El técnico del Barcelona explicó que su gesto de molestia respondía al disgusto por los balones perdidos y por la expulsión en el banquillo. Sin embargo, aseguró que se encuentra contento dirigiendo al equipo catalán.

“Estaba decepcionado por las pérdidas de balón y por las dos expulsiones en el banquillo”, explicó Flick al referirse a la imagen en la que Raphinha aparece consolándolo. (Foto: RR. SS.)

Detalló que la tarjeta roja mostrada a su asistente Marcus Sorg generó un intercambio tenso entre ambos al celebrar el tercer tanto, episodio que lo dejó contrariado. "Es mi amigo y la persona más importante que tengo aquí", señaló, restando dramatismo a la escena.

Mirando al partido contra el conjunto colchonero, el entrenador se mostró respetuoso y destacó la solidez del equipo rojiblanco y elogió el trabajo de Diego Simeone, consciente de que le espera un examen exigente.

Flick subrayó que recuperar jugadores será clave para elevar el rendimiento y recordó que la continuidad ha sido imposible por las lesiones. Aun así, remarcó que el liderato continúa siendo un objetivo y que el equipo trabaja para recuperar su mejor versión.