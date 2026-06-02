Conductor muere tras ser atacado a balazos en San José Pinula

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Desconocidos dispararon en contra de un hombre mientras se conducía en su automóvil.

Un incidente armado sucedió este lunes 1 de junio, en la 10a. calle entre 3a. y 4a. avenida de la zona 3 de San José Pinula.

En el lugar fueron escuchadas varias detonaciones de arma de fuego y el impacto de un vehículo contra una vivienda, por lo que vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Voluntarios.

Al arribar al lugar de los hechos, los socorristas se percataron que se trataba del conductor de un automóvil que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

La víctima murió tras recibir múltiples impactos de bala. (Foto: CVB)

La víctima es un hombre de aproximadamente 25 a 30 años, quien aun no ha sido identificado y que habría sido atacado por desconocidos que huyeron del lugar.

La Policía Nacional Civil (PNC) ha acordonado la escena del crimen mientras se está a la espera de la llegada del Ministerio Público (MP) para que se realicen las diligencias de ley.