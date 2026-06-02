Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Conductor muere tras ser atacado a balazos en San José Pinula

  • Por Geber Osorio
01 de junio de 2026, 19:44
La víctima se conducía en un automóvil cuando fue atacada por desconocidos. (Foto: CVB)

La víctima se conducía en un automóvil cuando fue atacada por desconocidos. (Foto: CVB)

Desconocidos dispararon en contra de un hombre mientras se conducía en su automóvil.

OTRAS NOTICIAS: Crimen en cevichería: ataque armado deja un fallecido en Mixco

Un incidente armado sucedió este lunes 1 de junio, en la 10a. calle entre 3a. y 4a. avenida de la zona 3 de San José Pinula.

En el lugar fueron escuchadas varias detonaciones de arma de fuego y el impacto de un vehículo contra una vivienda, por lo que vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Voluntarios.

Al arribar al lugar de los hechos, los socorristas se percataron que se trataba del conductor de un automóvil que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

La víctima murió tras recibir múltiples impactos de bala. (Foto: CVB)
La víctima murió tras recibir múltiples impactos de bala. (Foto: CVB)

La víctima es un hombre de aproximadamente 25 a 30 años, quien aun no ha sido identificado y que habría sido atacado por desconocidos que huyeron del lugar. 

La Policía Nacional Civil (PNC) ha acordonado la escena del crimen mientras se está a la espera de la llegada del Ministerio Público (MP) para que se realicen las diligencias de ley.

El automóvil chocó con una vivienda tras el ataque armado que dejó sin vida al conductor del mismo. (Foto: CVB)
El automóvil chocó con una vivienda tras el ataque armado que dejó sin vida al conductor del mismo. (Foto: CVB)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar