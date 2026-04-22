Al-Nassr de Cristiano Ronaldo clasifica a la final de la AFC Champions League Two

El Al-Nassr quedó a un paso del título que tanto persigue Cristiano Ronaldo. El equipo del portugués goleó este miércoles 5-1 al Al-Ahli y selló su clasificación a la final de la AFC Champions League Two.
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El conjunto de CR7 tuvo que reaccionar tras un inicio adverso. Al-Ahli sorprendió al minuto 10 con un gol de Syco Omar en un contragolpe, pero la respuesta fue inmediata y apenas dos minutos después, Kingsley Coman empató el partido y encendió la remontada.
Aunque el "Bicho" no apareció en el marcador, fue una presencia constante en ataque durante los casi 80 minutos que disputó. El protagonismo goleador lo asumió Coman, autor de un triplete, mientras que Angelo Gabriel y Abdullah Al-Hamdan completaron la goleada.
Antes del descanso, Al-Nassr ya había encaminado el partido con una ventaja clara, y en la segunda mitad terminó de imponer condiciones sin sobresaltos, confirmando su superioridad.
La final se disputará el 17 de mayo, cuando enfrente al Gamba Osaka en Riad, en un duelo que puede marcar el primer gran logro de Cristiano Ronaldo en el balompié asiático.