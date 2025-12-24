Al Nassr de CR7 quiere cerrar invicto los grupos de Champions asiática

-

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo afronta este miércoles (10:00 a.m. por ESPN) un nuevo desafío en la Champions League de Asia, cuando reciba a Al Zawraa en la última jornada de la fase de grupos del torneo intercontinental.

El conjunto saudí llega a este compromiso como líder absoluto del grupo con 15 puntos, con el primer lugar prácticamente asegurado y su clasificación a los octavos de final ya en el bolsillo.

El equipo dirigido por Jorge Jesús ha tenido una fase de grupos impecable, con cinco victorias en cinco partidos disputados, sin conocer la derrota y con una destacada producción ofensiva de 17 goles anotados, cifras que lo colocan como uno de los clubes más sólidos del certamen en esta edición.

Tomorrow, it’s #ACLTwo. Tonight, it’s focus.

pic.twitter.com/1CSifs9EbI — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 23, 2025

Este encuentro también toma especial relevancia para Cristiano Ronaldo, quien continúa sumando minutos y goles en el tramo final del año, en una temporada donde ha sido pieza clave en el buen rendimiento del equipo. El duelo ante Al Zawraa representa uno de los últimos compromisos del año para el delantero portugués y una oportunidad más para seguir ampliando sus registros individuales.

Tras este compromiso, a Al Nassr le restarán únicamente dos partidos más para cerrar el año: el 27 de diciembre recibirá a Al Akhdoud y el 30 de diciembre visitará a Al Ettifaq, en lo que será el último partido de CR7 y compañía en 2025.