Campeonato Nacional de Automovilismo celebra quinta fecha en El Jabalí

El Autódromo Internacional El Jabalí será escenario de competencia este 27 de septiembre, con la quinta fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo El Jabalí – Botoneta 2025.

Esta será la segunda jornada del certamen de Invierno y la tercera competencia nocturna del año.

El evento reunirá a más de 40 vehículos y cerca de 70 pilotos, en una jornada clave para el desarrollo del campeonato.

El serial, nacido en Guatemala, ha logrado consolidarse como uno de los más representativos de la región centroamericana, destacando por su carácter internacional y su continuidad a lo largo de los años.

La actividad en pista iniciará oficialmente el viernes 26 con las sesiones de entrenamientos oficiales.

Algunos de los participantes ya realizaron pruebas. (Foto: César Pérez)

El sábado, las competencias arrancarán a las 15:00 horas, con una programación que se extenderá hasta la noche, momento en el que se disputará la carrera principal bajo condiciones nocturnas.

Los vehículos han sido adaptados para esta modalidad, lo que permite un desarrollo seguro y competitivo durante la noche.

Esta configuración ha sido bien recibida tanto por los participantes como por el público, que ha mostrado un creciente interés por este tipo de eventos.

La fiesta deportiva promete grandes emociones en esta quinta fecha. (Foto: César Pérez)

Además de marcar un nuevo capítulo del campeonato general, esta jornada será determinante en la lucha por el título del Campeonato de Invierno 2025, que se encuentra en su etapa final, con una sola fecha restante en el calendario.