Alajuelense sufre baja a horas de enfrentar a Xelajú en la final

-

El guardameta uruguayo Washington Ortega sufrió una lesión muscular en el partido de la Liga Deportiva Alajuelense ante el Sporting (2-0) y sería una baja sensible para el equipo tico ante Xelajú en la final de ida de la Copa Centroamericana.

El charrúa abandonó la cancha a los 70 minutos el domingo y, a falta del diagnóstico oficial, tendría un desgarro en el muslo izquierdo, algo que lo marginaría de las canchas, al menos, una semana.

Washington Ortega se desgarró, le harán estudios entre hoy o mañana para determinar cuantas semanas estará fuera. pic.twitter.com/Jptyu7hZgc — Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) November 24, 2025

Su lugar fue ocupado por Bayron Mora, de 23 años, quien defendería la portería de los manudos este miércoles.

"Toca ver qué pasa con Washington. Pero la actitud de Bayron me deja tranquilo. Es un puesto jodido, no puede haber equivocaciones... pero veo a Bayron sereno", dijo el técnico Óscar Ramírez al respecto.

No todos son malas noticias en el campamento del bicampeón regional. "Machillo" recuperaría para el primero duelo ante los chivos a Kenyel Michel y a Anthony Hernández, quienes estuvieron fuera de acción por lesión.