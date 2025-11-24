Aún sin Rodri, el City está obligado a ganarle al Leverkusen

-

El Manchester City recibirá este martes (2:00 p.m.) al Bayer Leverkusen en el Etihad Stadium por la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League, en un duelo donde los citizens parten como favoritos para sumar tres puntos clave en casa.

El equipo dirigido por Pep Guardiola llega al compromiso con la necesidad de recuperar sensaciones después de caer el fin de semana ante el Newcastle (2-1) en la Premier, resultado que frenó la buena racha de victorias que habían encadenado en las últimas semanas.

Ahora, el torneo continental aparece como la oportunidad ideal para lavarse la cara y reencontrarse con su mejor versión, a pesar de no contar con su figura y Balón de Oro 2024, Rodri Hernández.

"A Rodri no le queda mucho. No estoy seguro, pero no será por mucho tiempo. Está recuperándose y estamos evaluando el momento en que volverá. Esperaremos un poco más para asegurarnos de que esté bien", declaró Guardiola en la previa al ser consultado por la lesión del español.

Una victoria no solo permitiría al City asegurar su lugar en la siguiente fase, sino también meterle presión al líder del grupo, el Bayern Munich, que afrontará una visita complicada al Arsenal en Londres.

El duelo ante el Leverkusen promete intensidad, considerando el buen momento que vive el conjunto alemán, pero los ingleses confían en aprovechar el apoyo de su afición y la fortaleza del Etihad para recuperar el ritmo ganador.