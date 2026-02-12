Alcalde Ricardo Quiñónez agradece apoyo a los eventos navideños en la ciudad

-

Más de 3 millones de vecinos disfrutaron de las distintas actividades.

La Municipalidad de Guatemala desarrolló un acto para agradecer a las personas, empresas e instituciones que hicieron posible la temporada navideña del año pasado, una serie de actividades que, según datos oficiales, reunieron a más de 3 millones de vecinos en distintos espacios de la ciudad.

El alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, encabezó la actividad y expresó su satisfacción por los resultados obtenidos. "Estamos muy contentos de compartir este momento con ustedes. La temporada navideña fue extraordinaria y marcó el espíritu de compartir", indicó.

Destacó que el trabajo conjunto entre sector público, empresas patrocinadoras y voluntarios permitió llevar alegría y espacios de convivencia a miles de familias guatemaltecas.

En el acto participaron autoridades municipales, voluntarios, estudiantes, representantes de marcas patrocinadoras e invitados especiales, quienes contribuyeron en el desarrollo de eventos como el Desfile Navideño, el Festival Navideño de la Ciudad, el Mapping Fantástico, la Navidad Encantada en el Mapa en Relieve, el Desfile de Bandas Navideñas y la Cena Navideña.

Treinta marcas participaron apoyando a la municipalidad. (Foto: Estuardo Paredes)

De acuerdo con la comuna, el Desfile Navideño recorrió distintas zonas de la capital en 25 trayectos nocturnos, impactando a más de 1.5 millones de personas.

Asimismo, más de un millón de visitantes acudieron al Mapa en Relieve durante la actividad especial de Navidad, una cifra comparable con la afluencia registrada durante la Feria de la Ciudad.

La temporada también incluyó acciones solidarias. Más de 300 voluntarios participaron en el empaque de regalos y la preparación de bolsas navideñas, lo que permitió entregar alrededor de 5 mil juguetes a niños y distribuir cerca de 4 mil cajas navideñas a igual número de familias. En la Cena Navideña se atendió a más de 6 mil vecinos el 24 de diciembre.

(Foto: Sandra Sebastián/Nuestro Diario)

Durante la actividad, la Municipalidad reconoció el respaldo de diversas marcas patrocinadoras, entre ellas Diarios Modernos, Banco Industrial, la Empresa Eléctrica de Guatemala, Chocolate Rico, Kern's y Helados Sarita, entre otras muchas más.

Las autoridades subrayaron que la articulación entre el sector público y privado promueve la sana convivencia en los espacios públicos.

Quiñónez resaltó que uno de los principales retos ha sido innovar cada año para mantener el atractivo de las actividades y consolidar el Festival Navideño como un espacio de encuentro cultural y familiar.

"Nuestra meta es hacer bien el bien y que la ciudad sea el lugar donde las familias, jóvenes y niños tengan un espacio para vivir mejor el espíritu de la Navidad", puntualizó.

Finalmente, el jefe edil anunció que los equipos municipales ya trabajan en la planificación de las actividades que se desarrollarán en noviembre y diciembre de este año, con el objetivo de continuar promoviendo la unión, el compartir y el fortalecimiento de la convivencia en la ciudad.