La ciudad de Guatemala tendrá su primera maratón oficial en 2026

¿Quieres correr? Inscríbete a la maratón organizada por la Municipalidad de Guatemala.

La capital guatemalteca se alista para marcar un antes y un después en su historia deportiva.

La Municipalidad de Guatemala anunció la organización oficial de las carreras 10K, 12K y, por primera vez, la 42K, la cual busca posicionar a la capital en el mapa de las grandes competencias de la región y empezar una nueva etapa para el deporte local.

La iniciativa, impulsada por la Unidad de Convivencia Social, forma parte de una estrategia que promueve estilos de vida saludables y fomenta la integración ciudadana.

El alcalde Ricardo Quiñónez subrayó que el lanzamiento de la maratón coincide con una fecha emblemática: los 250 años de fundación de la ciudad.

La meta es que cada recorrido simbolice esfuerzo colectivo y orgullo urbano, consolidando una tradición deportiva que trascienda generaciones, subrayó el jefe edil.

"Es nueva maratón es un homenaje a las personas que han hecho de estas carreras un legado para la Ciudad de Guatemala", expresó.

El calendario oficial establece que la 10K se correrá el sábado 25 de abril, mientras que la 21K y la 42K se disputarán el domingo 23 de agosto. Con estas fechas, los organizadores buscan ofrecer el tiempo suficiente para que atletas de distintos niveles puedan prepararse adecuadamente.

Vivian Marroquín, coordinadora de la Unidad de Convivencia Social, explicó que la propuesta deportiva del próximo año responde a una visión integral que combina planificación, acompañamiento técnico y programas municipales como el Club Run MuniGuate, que brinda asesoría y planes de entrenamiento para corredores principiantes y avanzados.

Las competencias incluirán inscripción previa, entrega de kits oficiales y la realización de exposiciones deportivas antes de cada evento para orientar a los participantes.

En las distancias de 21K y 42K se premiará a los primeros lugares de cada categoría.