Alcalde Chitay: "Gracias a Dios que logramos salvar la vida"

-

Junto a él, más de 7 personas fueron privadas de su libertad, indicó el alcalde Chitay.

TE PUEDE INTERESAR: Guatemalteco muere en Estados Unidos y lo repatrian para descansar en su pueblo

Un incidente armado conmocionó al municipio de Tamahú, Alta Verapaz, cuando el alcalde y varias personas que lo acompañaban fueron emboscados en una carretera rural que conduce al caserío Sesoch este 9 de agosto.

De forma preliminar, según las declaraciones del alcalde, el incidente se originó debido a la disputa de un traspaso por una finca donde quedó pausado un trabajo de construcción desde hace varios años.

El alcalde junto a sus acompañantes se dirigía a supervisar los trabajos en una finca cuando fueron interceptado por hombres armados.

Durante el ataque, algunos vehículos recibieron múltiples impactos de bala y, según el propio alcalde, más de siete personas fueron privadas de libertad.

El alcalde relató que fue agredido físicamente y que logró identificar a uno de sus atacantes; mientras que varios de sus acompañantes resultaron heridos por arma de fuego.

A su vez indicó que él continuará "trabajando como siempre" en una conferencia de prensa que brindó en el salón municipal de la localidad.

Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo permanecieron secuestrados antes de ser rescatadas por otros pobladores. (Redes sociales)

Pobladores rescatan al alcalde

Tras la emboscada y el múltiple secuestro, la situación dio un giro inesperado cuando un grupo de pobladores logró rescatar al alcalde y a las demás personas retenidas, trasladándolos de nuevo a la cabecera municipal.

El alcalde Chitay indicó que pondría una denuncia tras ser retenido la mañana de este sábado 9 de agosto. (Foto: Noti imperial)

Chitay, con visibles golpes, fue recibido con aplausos y lágrimas por parte de la comunidad, y además anunció que presentará una denuncia formal por lo ocurrido.

Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo permanecieron en cautiverio y si las autoridades han realizado capturas relacionadas con el caso.