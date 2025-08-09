Guatemalteco muere en Estados Unidos y lo repatrian para descansar en su pueblo

-

Lucas salió del país con la intención de apoyar económicamente a su familia.

Lucas Antonio Tajiboy Az, un joven guatemalteco de 25 años, dejó su comunidad en San Ramón, San Cristóbal, Totonicapán, con la intención de buscar trabajo en Estados Unidos y enviar apoyo económico a su familia.

Lucas Antonio Tajiboy Az (Foto: GoFundMe)

Lucas deseaba regresar algún día a Guatemala para estar junto a sus seres queridos, sin embargo, nunca imaginó que su regreso sería de una manera trágica.

Sobre el accidente

Los informes indican que el 29 de julio, Lucas fue atropellado por un automóvil alrededor de las 11:40 de la noche sobre la 6400 Westhmeier Road en Houston, Texas, mientras cruzaba la calle fuera del paso peatonal.

Tras el impacto, las heridas causadas por el accidente le provocaron la muerte. El conductor del vehículo permaneció en el sitio y colaboró con las autoridades, por lo que no se presentaron cargos en su contra.

(Imagen: capturada de pantalla)

Después del accidente, familiares y amigos organizaron una colecta donde contaron con el apoyo de las autoridades guatemaltecas para repatriar el cuerpo de Lucas a su comunidad de origen.

El cuerpo de Lucas llegó a San Ramón el sábado 9 de agosto; donde familiares, amigos y vecinos se reunieron para darle el último adiós antes de enterrarlo en el cementerio local.

(Imagen: captura de pantalla)

Antes de regresar a Guatemala, se realizó un servicio funerario en Estados Unidos el 7 de agosto.

