Alcalde de Salcajá confirma que su mamá tiene Covid-19

Después de ausentarse durante algunos días de sus labores, Miguel Ovalle, el alcalde de Salcajá, en Quetzaltenango, confirmó que su mamá se contagió de Covid-19.

"En los últimos días me he encontrado un poco ausente, debido a un tema de carácter personal y porque no quiero politizarlo, no lo había hecho público", escribió Ovalle en sus redes sociales.

El alcalde, quien también preside la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), expresó: "Mi querida madre lleva varios días hospitalizada en el hospital temporal Covid-19 de Quetzaltenango".

El político agradeció a los familiares y amigos que han estado pendientes de la salud de su señora madre y por las oraciones para su recuperación.

De acuerdo con el Tablero Covid-19 del Ministerio de Salud, más de 4 mil 460 personas se han contagiado en Quetzaltenango, de las cuales 937 pacientes están activos y 134 han fallecido.