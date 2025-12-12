¡Con nostalgia! Esposa de alcalde de Masagua desocupa despacho en la municipalidad

-

El alcalde de Masagua, Nelson Marroquín, había recibido un reconocimiento un día antes de que fuera asesinado.

Fernanda Arriola compartió por medio de una transmisión en vivo, el momento en que retiraba del despacho de la municipalidad, las pertenencias de su esposo Nelson Marroquín, quien fungía como alcalde de Masagua, Escuintla, antes de ser asesinado.

Con nostalgia y lágrimas de tristeza, Arriola recogía cada una de las pertenencias de su esposo, entre las que se encuentran varios reconocimientos que obtuvo durante sus labores como alcalde.

Mientras guardaba cada uno de estos objetos en una caja plásticas, Arriola aprovechaba a leer las leyendas que quedaron plasmadas en los mismos, donde la mayoría de ellos fueron otorgados por parte de escuelas de la localidad.

Nelson Marroquín guardaba en su despacho de la municipalidad, varios reconocimientos que obtuvo. (Foto: captura de video)

Según comentó Arriola, Nelson Marroquín muchas veces decía la siguiente frase: "Los niños y adolescentes son el futuro de nuestro municipio", por lo que llevaba a cabo obras municipales en los institutos educativos en beneficio de los estudiantes.

Además, mostró el último reconocimiento que recibió su esposo por parte de la Escuela Oficial Rural Mixta, de la aldea El Astillero, el cual le fue entregado el pasado 5 de diciembre, un día antes de que fuera asesinado.

Nelson Marroquín había recibido su último reconocimiento por parte de una escuela un día antes de ser asesinado. (Foto: captura de video)

Entre los demás reconocimientos, se encuentran los otorgados por estaciones de bomberos, "él dejó una huella no solo en la educación, sino que también en los bomberos y la salud", agregó Arriola.

Asimismo, retiró del lugar los demás objetos de Marroquín, entre los que se encontraban trofeos, adornos e incluso juguetes, ya que, "él compraba juguetes que de niño no pudo tener, y algunos se los regalaba a niños", según indicó Arriola.

El alcalde de Masagua solía comprar juguetes para él, y algunos los regalaba. (Foto: captura de video)

Por último, mostró un recuadro con la imagen de ellos dos recordando el día de su boda, y otros recuerdos que también tenía en su despacho.

El crimen

Nelson Marroquín murió tras un ataque armado en su contra durante un desfile navideño que se realizaba la noche del pasado 6 de diciembre en la aldea Obero, de dicho municipio.

Las autoridades se encuentran realizando investigaciones para dar los responsables y conocer el motivo por el que se ejecutó este crimen.