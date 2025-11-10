¿Trato hecho? Sebastián Siero "canjea" multas de motoristas por curso vial (video)

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, busca reemplazar el pago de multas por infracciones de tránsito con la inscripción y finalización del curso de manejo obligatorio.
OTRAS NOTICIAS: Arrancan las inscripciones en la Academia de Motoristas en Santa Catarina Pinula
Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula, anunció que el proyecto de la academia de educación vial para motoristas en el municipio, ya es un hecho y las inscripciones han comenzado en la sede, calle principal El Carmen, sector Norte 1, Santa Catarina Pinula.
Los horarios de inscripción son de lunes a viernes, de 8:00 a 20 horas. Sábado y domingo, de 9:00 a 17:00 horas.
¿Curso a cambio de multas?
El alcalde afirmó que a partir de ahora, las multas económicas a motoristas serán sustituidas por el curso de educación vial en la nueva academia.
"Le quitamos la multa si saca su curso para aprender a manejar moto, en la nueva academia. ¿Trató hecho?", dijo el jefe edil.
Siero afirma que la intensión no es sacar multas, sino que los conductores aprendan a manejar y a respetar las leyes de tránsito.
"En lugar de pagar la multa, va a poder aplicar con el juzgado a que el castigo no sea un castigo económico, sino que sea venir a sacar su curso", afirmó.