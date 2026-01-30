Tres alcaldes se disputarán presidencia de la ANAM este sábado

Este sábado 31 de enero se desarrollará la elección de la Junta Directiva de la ANAM.
Te interesa: ANAM exige acciones inmediatas por ataque armado contra alcalde de Los Amates
Los 340 alcaldes de todo el país están convocados a participar este sábado 31 de enero en la elección del próximo presidente y Junta Directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), para un periodo de dos años.
El evento se desarrollará a partir de las 9 horas en un hotel capitalino.
Disputan la presidencia
Hasta ahora, suenan los nombres de tres alcaldes que se disputarían la presidencia de la ANAM, quienes también han dado a conocer su intención de participar:
- José Enrique Arredondo, alcalde de Nueva Santa Rosa.
- Juan Carlos Pellecer, de San Juan Sacatepéquez.
- Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula y actual presidente de la ANAM.
Aunque han confirmado su candidatura, este sábado se presentarán las planillas para proceder a la elección.
De acuerdo con la ANAM, su visión es: "Defender la autonomía local y los intereses de los municipios de la República de Guatemala, impulsar la descentralización del Estado y apoyar a las municipalidades en sus tareas de servicio a la comunidad e impulso de sus territorios".
El presidente de la ANAM recibe cada mes Q32,667.00 de gastos de representación más dietas, las cuales pueden variar de cero a Q1,000 o Q3,000, según las sesiones que tengan.
El resto de la Junta Directiva también recibe dietas, pero no recibe gastos de representación.