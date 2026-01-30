Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Tres alcaldes se disputarán presidencia de la ANAM este sábado

  • Por Dulce Rivera
30 de enero de 2026, 17:19
De izq. a der.: José Enrique Arredondo, alcalde de Nueva Santa Rosa;&nbsp;Juan Carlos Pellecer, de San Juan Sacatepéquez y&nbsp;Sebastián Siero, de Santa Catarina Pinula.&nbsp;(Foto: Soy502)

De izq. a der.: José Enrique Arredondo, alcalde de Nueva Santa Rosa; Juan Carlos Pellecer, de San Juan Sacatepéquez y Sebastián Siero, de Santa Catarina Pinula. (Foto: Soy502)

Este sábado 31 de enero se desarrollará la elección de la Junta Directiva de la ANAM. 

Te interesa: ANAM exige acciones inmediatas por ataque armado contra alcalde de Los Amates

Los 340 alcaldes de todo el país están convocados a participar este sábado 31 de enero en la elección del próximo presidente y Junta Directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), para un periodo de dos años.

El evento se desarrollará a partir de las 9 horas en un hotel capitalino.

(Foto: ANAM)
(Foto: ANAM)

Disputan la presidencia

Hasta ahora, suenan los nombres de tres alcaldes que se disputarían la presidencia de la ANAM, quienes también han dado a conocer su intención de participar: 

  • José Enrique Arredondo, alcalde de Nueva Santa Rosa.
  • Juan Carlos Pellecer, de San Juan Sacatepéquez.
  • Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula y actual presidente de la ANAM. 

Aunque han confirmado su candidatura, este sábado se presentarán las planillas para proceder a la elección.

De acuerdo con la ANAM, su visión es: "Defender la autonomía local y los intereses de los municipios de la República de Guatemala, impulsar la descentralización del Estado y apoyar a las municipalidades en sus tareas de servicio a la comunidad e impulso de sus territorios". 

El presidente de la ANAM recibe cada mes Q32,667.00 de gastos de representación más dietas, las cuales pueden variar de cero a Q1,000 o Q3,000, según las sesiones que tengan. 

El resto de la Junta Directiva también recibe dietas, pero no recibe gastos de representación. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar