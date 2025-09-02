El español Carlos Alcaraz avanza a semifinales del US Open con otro show de tenis

-

Alcaraz llega intratable a semifinales del US Open y espera por Djokovic.

Arrasando con todos los sets a su paso, Carlos Alcaraz irrumpió este martes en las semifinales del Abierto de Estados Unidos y aguarda un posible choque con Novak Djokovic, mientras Jessica Pegula podría tener una revancha ante Aryna Sabalenka por la derrota de la pasada final.

El español Alcaraz y la estadounidense Pegula fueron los primeros clasificados en los cuartos de final de este Grand Slam, el último del año, que se disputan entre martes y miércoles.

En la calurosa tarde de Nueva York, Alcaraz elevó aún más la temperatura con una exhibición de juego ante el checo Jiri Lehecka con marcador de 6-4, 6-2 y 6-4 y trufada de jugadas para la galería.

A diferencia del tenis directo y cerebral de su gran rival, Jannik Sinner, el número dos mundial asume con una sonrisa los riesgos de emocionar a la tribuna, donde esta vez disfrutaron del show figuras de su país como la cantante Rosalía y el golfista Sergio García.

Al rocoso Lehecka, número 21 de la ATP, lo sofocó con su inagotable repertorio de trucos que lo han convertido en favorito del torneo desde su primer título en 2022 con 19 años.

En su implacable momento actual, Alcaraz combina la diversión con la consistencia en los resultados, encadenando 44 victorias en sus 46 últimos partidos y cosechando cinco títulos en ese periodo.

En Nueva York se ha apoderado de los 15 sets disputados, siendo el único jugador que no ha cedido un solo parcial a sus rivales.

Lehecka, que le había arañado una victoria en febrero en Doha, también se fue de vacío en una tarde en la que no tuvo una sola oportunidad de break.

De alzar el domingo su segundo título del US Open, y sexto de Grand Slam, Alcaraz se asegurará arrebatarle el número uno mundial a Sinner, un doble premio en el que intenta no pensar.