Alcaraz y Djokovic se citan con la historia en Melbourne. Todos los detalles de la final del Australian Open:

Uno se puede convertir en el más joven en ganar los cuatro títulos del Grand Slam; el otro, en el tenista de la historia con más "Grandes": Carlos Alcaraz y Novak Djokovic tienen este domingo una cita con la historia del tenis, en la final del Abierto de Australia, en Melbourne (2:30 a. m.).

A sus casi 39 años, a Djokovic solo le queda un partido que ganar para hacer realidad su sueño de conquistar un título 25 de Grand Slam, pero para lograrlo debe repetir una hazaña: tras Jannik Sinner en semifinales, tiene que vencer a Carlos Alcaraz en la final.

Pese a los diez títulos que el serbio ya ha conquistado en Melbourne, la presión por convertirse definitivamente en el "GOAT" puede jugarle una mala pasada: el "Djoker" ya vivió uno comparable en su final del US Open 2021, cuando estaba a solo tres sets de completar el Grand Slam en un año tras haber ganado ya el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon, pero se derrumbó y perdió en tres sets contra Daniil Medvedev.

Experiencia contra juventud

Esta vez, además, tendrá enfrente al número 1 mundial y saltará a la pista con menos tiempo de descanso que el español: "Espero tener suficiente energía para pelear punto a punto y después, que Dios decida...", declaró el serbio tras haber vencido en una memorable batalla a Sinner, campeón en Melbourne los dos últimos años.

Este domingo, 1 de febrero, seremos testigos de la historia:



O Carlos Alcaraz se convierte en el más joven de la historia en ganar los cuatro Grand Slams...



O Novak Djokovic suma 25 Grand Slams, para convertirse en el mayor ganador de la historia del tenis.



Yo no me lo pierdo. pic.twitter.com/KkOqLCboXO — José Morón (@jmgmoron) January 30, 2026

Desde que ganó su "Major" 24 en el US Open de 2023 e igualó el récord de Margaret Court, Alcaraz ya ha impedido en varias ocasiones que Djokovic alcance el soñado récord: le ganó dos finales en Wimbledon (2023 y 2024) y en semifinales del US Open en 2025.

Fortaleza mental

Además de su incomparable experiencia (el serbio disputará su final 38 de Grand Slam, la onceava en Melbourne, donde ganó las otras 10; para el español es la primera), el serbio podrá apoyarse en la fortaleza mental forjada a lo largo de dos décadas de lucha contra sus dos grandes rivales Roger Federer y Rafael Nadal.

Incluso tendrá un plus de amor propio para callar a aquellos que ya le daban por enterrado: "He visto que había un montón de expertos que, de repente, deseaban que me retirara (...) Me dieron motivación para demostrar que estaban equivocados", dijo el sábado.

El peso de los años

También físicamente llega menos castigado de lo que hubiese podido llegar, luego de que en octavos, su rival Jakub Mensik no compareciese por lesión, y en cuartos jugó poco más de dos sets frente a Lorenzo Musetti antes de que el italiano se retirase por un problema físico cuando estaba 2-0 arriba.

"Vamos a ver cómo recuperamos físicamente porque él también tuvo un partido largo", añadió Djokovic en referencia a los cinco sets y casi 5 horas 30 que necesitó Alcaraz para derrotar en semifinales al alemán Alexander Zverev, en un partido en el que sufrió calambres y vómitos en la tercera manga.

Imbatible a cinco sets

Pese a esos problemas, Alcaraz, a sus 22 años y 272 días, está a un paso de convertirse en el tenista más joven de la historia en conquistar los cuatro títulos del Grand Slam (dos Roland Garros, en 2024 y 2025, dos Wimbledon en 2023 y 2024 y dos US Open en 2022 y 2025).

The oldest man ever to reach the Australian Open final (in the Open Era).



Ladies and gentlemen, Novak Djokovic ✨#AO26 pic.twitter.com/98SsYzzLo4 — Roland-Garros (@rolandgarros) January 30, 2026

La mayor experiencia del serbio, por los 16 años de diferencia que separan a ambos, queda compensada en parte por la capacidad de lucha del español, que nunca da un partido por perdido.

Sólo esta fortaleza mental explica una estadística asombrosa: Alcaraz ha disputado 16 partidos a cinco sets en su carrera y ha ganado 15. La única vez que perdió fue ante Matteo Berretini en el Abierto de Australia en 2022.

Ambos tienen motivos para dar el máximo el domingo: "Cada vez que nos enfrentamos jugamos por la historia", auguró Djokovic.