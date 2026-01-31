Club Campestre San Isidro domina la Copa Seguros Universales

-

La Copa Seguros Universales 2026, la que para muchos amantes del golf es uno de los torneos mejor organizados en Guatemala, dio inicio este viernes, teniendo como sede el Guatemala Country Club.

Luego del primer día de competencia, es el Club Campestre San Isidro es el representativo que toma la ventaja en la tabla de posiciones.

Por ser un campeonato Interclubes, el sistema de ubicación en la tabla general es por puntos. Se jugará por medio de 12 puntos a pelear en cada hoyo, asignando los puntos de la siguiente forma: el ganador del hoyo se llevará 6 puntos, el segundo mejor score 4 puntos, tercer mejor score 2 puntos, último score 0 puntos. En caso de empate, se distribuirán los puntos que se hayan empatado los scores utilizando el hándicap.

Las categorías que entran en competencia en la Copa Seguros Universales 2026 son, Campeonato, A, B, C, Senior, Súper Senior, Femenina, y Por Equipos. (Cortesía)

De esta manera, el Club Campestre San Isidro toma la ventaja luego de disputado los primeros 18 hoyos del field. San Isidro acumuló 1266 puntos, y fue seguido por El Pulté Golf con 1176, Guatemala Country Club con 1157, y Mayan Golf Club con 1153 unidades, respectivamente.

Las divisiones que estuvieron en juego este viernes fueron: Campeonato, A, B, C, Senior, Súper Senior, Femenina, y Por Equipos (el Profesional de golf de cada club será el capitán de cada equipo, pero no jugará).

En Individual, Martín Saravia, Alfredo Unda, y José Quezada, son los que comandan la tabla con 72 puntos. Rodrigo Olivero (71 puntos), Luis Porras (70 puntos) y Ernesto Mena (70 puntos) son quienes se ubican del tercer a sexto puestos.

Para esta tercera edición del torneo anual invitacional Copa Universales 2026, son 88 jugadores lo que disputan las primeras rondas. (Cortesía)

El top 10 lo cierran: Gabriel Matheu, Rolando Rivera, Juan Sinibaldi y Miguel Palacios con 69, 69, 68, y 67, respectivamente.

Para esta tercera edición del torneo anual invitacional Copa Universales 2026, son 88 jugadores lo que están en contienda. Cuatro clubes albergarán el certamen: Guatemala Country Club, Mayan Golf Club, Club Campestre San Isidro y El Pulté Golf.