Alcaraz se medirá ante Zverev en semis de Australia Open

El español Carlos Alcaraz, número uno del tenis mundial, superó en tres sets al australiano Alex De Miñaur (7-5, 6-2 y 6-1) en dos horas y 18 minutos de partido y se clasificó para semifinales del Abierto de Australia, este martes en Melbourne.

El murciano de 22 años, que ha hecho del primer Grand Slam uno de sus grandes objetivos de la temporada, se medirá en sus primeras semifinales en Melbourne al alemán Alexander Zverev (N.3).

Al español, que ya ha ganado seis títulos del Grand Slam, le falta la corona en Melbourne para completar los cuatro grandes torneos del circuito tenístico.

En horario nocturno, protegido del calor sofocante de la jornada, Alcaraz terminó con las esperanzas de los aficionados australianos de ver a uno de sus tenistas pelear por el título.

Third times the charm



After losing in the quarterfinals in 2024 and 2025, Carlos Alcaraz is into his first AO semifinal in 2026! pic.twitter.com/IXPtdwGkK2 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2026

"Hoy me sentí muy cómodo, jugando un gran tenis, por lo que estoy orgulloso", declaró Alcaraz tras superar por primera vez los cuartos de final en Melbourne.

De llevarse el título en Australia, Alcaraz se convertirá en el tenista más joven de la historia en completar el Grand Slam, superando a su compatriota Rafael Nadal, que lo logró con 24 años.

Su rival será Zverev, quien tuvo más dificultades para superar al estadounidense Learner Tien, al que derrotó en cuatro sets por 6-3, 6-7 (5/7), 6-1 y 7-6 (7/3).