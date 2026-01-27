Gabriel Neutze, el joven goleador que asombra en el polo guatemalteco.

-

La Copa República Argentina, es uno de los torneos de Polo sobre Césped de más tradición en Guatemala. Este evento, el cual se realiza con la colaboración de la Embajada de esa nación sudamericana en el país, reúne a varios de los mejores polistas, para luchar por el cetro.

En esta ocasión, quien brilló con luz propia fue Gabriel Neutze Crisciani, el polista de 17 años, quien desde ya vislumbra con su juego y técnica a la hora de montar.

Gabriel, integró el equipo de Chacarreros, el cual, desde la primera jornada fue de los favoritos para luchar por el título. El vaticinio se cumplió, ya que, ese representativo jugó el último partido de la Copa República de Argentina, ante Los Pampas, encuentro que se definió por 4-3, en penaltis, a favor de Los Pampas, luego de que el partido terminara 4-4, en 4 chukkers disputados.

El torneo tuvo varios nombres propios, entre ellos, el de Gabriel Neutze Crisciani, quien empezó a jugar desde los 10 años de edad, y que hoy es toda una realidad, y brilla con luz propia.

Recientemente, Gabriel, integrando el equipo de Chacarreros, jugó la final de la Copa República de Argentina. (Foto: Norvin Mendoza / Asociación de Polo de Guatemala)

"Estoy muy contento por haber disputado la final de la Copa República de Argentina, pero, aún más, por quedar de goleador del certamen. Es algo que consigo por primera vez, y que sinceramente, no me lo esperaba", comentó Neutze.

Además, su yegua, "La Única", fue nombrada como mejor caballo internacional del certamen. "Es una satisfacción increíble, porque la Embajada de Argentina nos apoya cada año, y eso es algo que genera mucho valor para el polo guatemalteco", agregó.

El alto nivel de competencia y desempeño de Gabriel no es casualidad, ya que él representa la tercera generación familiar en la práctica de este deporte. Su Abuelo, Enrique, mejor conocido como "don Lori", su papá, también Enrique, practicaron y aún juegan Polo. Ahora el polista de 17 años, practica este deporte junto a sus hermanos, Enrique y Nicolás.

Con nueve goles, Gabriel, fue el goleador de la Copa República Argentina 2026, que recientemente se disputó en Las Canchas Polo Club. (Foto: Norvin Mendoza / Asociación de Polo de Guatemala)

"Mi familia siempre ha jugado polo, yo juego este deporte desde hace siete años, y siempre estoy en constante aprendizaje. Aprender siempre, es la clave para que todo salga bien en los torneos", agregó.

Algunos de los factores que destaca Gabriel en la práctica del polo, es "la alta exigencia, disciplina, constancia, y sobre todo, trabajo en equipo", reconoció.

La temporada 2026 recién inició con la disputa de la Copa República Argentina; sin embargo, el jugador reconoce que se vienen importantes torneos, los cuales hay que tomarlos con seriedad. "Se vienen tres importantes competiciones. Estoy muy emocionado por lo que se vislumbra, ahora toca prepararse y dar lo mejor, para poder luchar por futuros títulos", finalizó.