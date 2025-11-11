Alcaraz vence a un combativo Fritz y se acerca a semis del Masters

El tenista español Carlos Alcaraz, N.1 mundial, logró su segunda victoria en el Masters, remontando al estadounidense Taylor Fritz (N.6) para ganar por dos sets a uno, este martes en Turín.
OTRAS NOTICIAS: Djokovic levanta el trofeo 101 de su infinita carrera
Alcaraz, que con este triunfo casi se garantiza una plaza en las semifinales del torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada, se impuso en dos horas y 50 minutos de juego por 6-7 (2/7), 7-5 y 6-3.
Si el australiano Alex de Miñaur gana en el otro partido del martes del grupo "Jimmy Connors" al italiano Lorenzo Musetti, Alcaraz tendrá asegurado el pase a semifinales sin esperar al desenlace de los encuentros de la última jornada.
"Estoy muy feliz de haber podido remontar y encontrar mi buen tenis", se felicitó Alcaraz en la entrevista a pie de pista.
"Solo traté de aprovechar al máximo las oportunidades que él me dio. Creo que jugamos un gran tenis, algunos puntos excelentes", destacó.