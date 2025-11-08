Djokovic levanta el trofeo 101 de su infinita carrera

-

La leyenda del tenis Novak Djokovic (5º mundial) venció este sábado al italiano Lorenzo Musetti (9º) en la final del ATP 250 de Atenas para conseguir a los 38 años su título número 101 en el circuito ATP.

Ganador por 4-6, 6-3 y 7-5 tras un emocionante combate de casi tres horas, el ex número 1 mundial está ahora a solo dos títulos de los 103 de su antiguo rival Roger Federer y a ocho títulos de los 109 trofeos récord del estadounidense Jimmy Connors.

"Una batalla increíble, tres horas en un duelo agotador físicamente, se lo podía haber llevado cualquiera, así que felicidades a Lorenzo por su gran actuación", dijo Djokovic. "Simplemente, estoy muy orgulloso de haberlo conseguido".

"Novak, no hay muchas más cosas que decir sobre ti y tu carrera. Sigues probando a tu edad que puedes batirnos, cada vez que comparto pista contigo me llevo un aprendizaje, así que gracias por eso", le dedicó Musetti.

A los 38 años y cinco meses, el icono con 24 títulos de Grand Slam es el ganador de un torneo más veterano desde el australiano Ken Rosewall, que tenía 43 años cuando ganó en Hong Kong en 1977.

Djokovic no había ganado un título desde su victoria en mayo en el ATP 250 de Ginebra (tierra batida).