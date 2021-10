El alce que tuvo una llanta en su cuello durante 2 años

Un alce llevó una llanta colgada de su cuello durante dos años y esta semana lograron atraparlo para quitarle ese peso de encima.

El animal fue detectado por un agente de Parques y Vida Silvestre de Colorado CPW, en 2019 a unos 48 kilómetros al oeste de Denver.

La autoridades explicaron en un comunicado que al estar en una zona inhóspita y lejana no esperaban poder ayudarlo a liberarse.

Así encontraron al alce. (Foto: Oficial)

"Cuanto más lejos están estos alces de la gente, más salvajes actúan.... este alce fue difícil de encontrar y más difícil de acercarse a él", explicaron en un comunicado.

El animal fue detectado con el objeto por cámaras trampa entre los condados de Park y Jefferson, aunque no afectaba su forma de comer, temían que quedara atrapado en algún lugar o que otro alce quedara atascado con sus cuernos, según Jason Clay, agente de información pública de CPW.

El fin de semana pasado se reportó al animal en Pine, Colorado, y gracias a los vecinos logró ser ubicado y sedado.

Así detectaron al alce. (Foto: Oficial)

Fue necesario quitarle sus cuernos pues, según explicaron las autoridades, el neumático incluía una parte de latón y acero, así que era imposible cortarlo sin afectar al animal.

"No fue nada fácil. Tuvimos que moverlo bien para sacarlo porque no pudimos cortar el acero en el talón de la llanta, hubiéramos preferido cortar el neumático y dejar las astas para su actividad de surcos, pero la situación era dinámica y teníamos que quitarle el neumático de cualquier forma posible", dijo Scott Murdoch en el comunicado.

Las autoridades trataron de cortar el neumático pero tenía acero y latón en el interior. (Foto: Oficial)

La llanta pesaba más de 8 libras y se dice que el animal perdió unas 30 libras sin el peso de la llanta y sus astas. Minutos después del proceso, el animal logró ponerse de pie.

"Había una pequeña herida abierta, tal vez del tamaño de una moneda de cinco centavos o una moneda de veinticinco centavos, pero aparte de eso, se veía muy bien", dijo Murdoch.

"De hecho, me sorprendió bastante ver lo bien que se veía".

Según las autoridades esto es una lección para que los residentes no dejen nada en las áreas verdes de su residencia, pues los ejemplares pueden enredarse con los objetos.