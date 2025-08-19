"No hay control total", dice ministro de Gobernación sobre prisión Renovación I

-

Pese a que mejoraron los controles de seguridad en la prisión de Renovación Etapa I, el ministro de Gobernación reconoció que aún "no hay un control total".

Después de una serie de disturbios registrados en distintas prisiones hace una semana, las autoridades fortalecieron los protocolos de seguridad, tanto para evitar daños entre reos como contra los guardias penitenciarios.

Según el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, como parte del plan, se ha instruido a los elementos no ingresar con armas a ciertos sectores dentro de las cárceles.

Esto permitiría impedir que sean tomados como rehenes, igual que ocurrió el pasado 12 de agosto en el Preventivo de la zona 18, dijo.

El funcionario recordó que los inconvenientes en los centros de privación de libertad se originaron por el traslado de algunos líderes de pandillas a Renovación I, en Escuintla.

El ministro de Gobernación también habló sobre las acciones que se están adoptando para vitar que los reos tomen como rehenes a guardias penitenciarios



Refuerzan protocolos

De acuerdo con Jiménez, a raíz de tales eventos se ha fortalecido la seguridad no solo a lo interno de los penales, sino también en las afueras, haciendo "cruces de información" entre el Sistema Penitenciario (SP) y la Policía Nacional Civil (PNC).

"Estamos coloncando un control espejo de las cámaras, fuera del propio centro penitenciario y fuera del Sistema Penitenciario, a través de los recursos de Inteligencia e Inspectoría", narró.

Asimismo, hizo ver que esto permitiría tener información inmediata en caso de que los reos intenten amotinarse.

El ministro Francisco Jiménez se refirió a los esfuerzos por mantener el control en las prisiones. (Foto: Archivo/Soy502)

El funcionario agregó que otras estrategias que están en marcha incluyen el reforzamiento de la Inspectoría del SP y la rotación de los guardias, con el fin de evitar que sean corrompidos.

"No necesariamente se corrompen por el tema del dinero, también se corrompen porque los amenazan de muerte", dijo.

Sin control total

Jiménez y parte de su equipo se reunieron con diputados de la Comisión de Gobernación del Congreso, quienes cuestionaron el control que se tiene en las cárceles y la efectividad de las requisas que se desarrollan continuamente.

Al respecto, el ministro aseguró que las inspecciones han dado buenos resultados y puso como ejemplo que al ejecutar estas "disminuyen los homicidios". Eso quedó en evidencia cuando se trasladó a los líderes de las pandillas a Renovación I, expresó.

Además, se refirió a los esfuerzos que se han hecho para contener la comisión de delitos desde ese penal, en particular, pero reconoció que "aún hay desafíos".

Aunque se han fortalecido los controles y eso permitió, por ejemplo, localizar una fuerte suma de dinero en propiedad de "El Diabólico", uno de los detenidos en esa cárcel, todavía no hay un "control total", remarcó.

Poco después de que se trasladó a líderes de pandillas a la cárcel Renovación I, las autoridades encontraron dinero, que se presume sería producto de extorsión y venta de drogas. (Foto: Archivo/Soy502)

"No tienen privilegios"

Respecto de tal situación, el director del SP, Ludin Godínez, indicó que se trabaja para garantizar que ningún reo tenga privilegios.

"Renovación I es un centro de máxima seguridad y no hay privilegios; ahí todos los privados de libertad son iguales", respondió después de que los diputados le preguntaran acerca de las condiciones en que se encuentran los pandilleros que fueron ingresados al lugar en los días recientes.

De acuerdo con el funcionario, las encomiendas para los internos son racionadas, tienen visitas dos veces al mes y llamadas cada 15 días a sus familiares.

También destacó el uso de escáneres corporales y para la comida que los visitantes llevan. Producto de esas acciones, se ha detectado droga y dinero, afirmó.

El director del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez, garantizó que los líderes de pandillas no gozan de privilegios en la cárcel Renovación I. (Foto: Wilder López/Soy502)

Sobre los motines que hubo hace una semana, Godínez reconoció que estaban relacionados con que los jefes de pandillas no estaban de acuerdo en su traslado, ya que hay miembros de grupos rivales. A pesar de ello, no se cedieron a beneficios para ninguno, aseguró.

Hasta ahora, dijo, hay 163 privados de libertad en esa prisión.