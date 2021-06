Alejandro Fernández, "El Potrillo", sorprende con radical cambio de look

"No me gusta ese look" "Ay Potri, ese look no me late", "No aquí no se ve guapo", "La verdad no se ve bien, parece una viejita". Estos fueron solo algunos de los comentarios que sus seguidoras hicieron.

El cantante también aprovechó el momento para anunciar su nueva colaboración con el cantante español Antonio José.

No cabe duda que lo que en realidad llamó la atención fue su apariencia y no nuevo proyecto.